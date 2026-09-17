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Смоленская Газета

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17 сентября. События дня

17 сентября. События дня

18 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили за прошедшую ночь над Смоленщиной На 13-м километре смоленской окружной: водитель пострадал в ДТП, столкнувшись с лосем В Смоленской области продолжается формирование отряда «БАРС-Смоленск» Василий Анохин обсудил с тренерами и студентами развитие спорта в Смоленской области Смоленским многодетным семьям положена компенсация за платное обучение ребёнка .

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