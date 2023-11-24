Магнитные бури могут вновь обрушиться на Землю из-за 30 темных пятен на Солнце

На данный момент продолжается самая долгая магнитная буря в году За последние сутки на Солнце наблюдалось несколько всплесков активности, но в магнитном поле Земли пока что наступило временное затишье, пишет "МК в Новосибирске".
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