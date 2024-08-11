Глава Энергодара Сеновоз: в городе восстановили электроснабжение

Глава администрации города Энергодара в Запорожской области Эдуард Сеновоз сообщил в своем Telegram-канале, что специалисты восстановили электроснабжение города, нарушенной в результате атаки Вооруженных сил Украины.
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