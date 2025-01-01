В ЕК прокомментировали остановку транзита российского газа через Украину

Представитель Еврокомиссии (ЕК) прокомментировал остановку поставок российского газа через Украину. Он заявил, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, для того чтобы поставлять в страны Восточной и Центральной Европы газ нероссийского происхождения по альтернативным маршрутам.
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