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Воронежские новости

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Воронежские «Экотехнологии» оштрафуют за несвоевременный вывоз мусора

Воронежские «Экотехнологии» оштрафуют за несвоевременный вывоз мусора

Местный житель пожаловался на переполненные контейнерные площадки, которые в августе 2026 года оставались нетронутыми на протяжении нескольких недель.

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