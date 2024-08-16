Больше половины работников в ЯНАО согласны выполнять дополнительные поручения

Ямальцы не против выполнять обязанности вне должностных инструкций. О лояльном отношении к подобным поручениям руководства рассказали 60% опрошенных жителей округа, сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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