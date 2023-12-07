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Царьград

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Власти рассказали о планах благоустройства Серебряного бора в Кемерове

Власти рассказали о планах благоустройства Серебряного бора в Кемерове

В администрации областного центра рассказали о предстоящем преображении Серебряного бора.Будут ли проводить благоустройство Серебряного бора в Рудничном районе Кемерова? С этим вопросом горожане обратились к мэру.

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