Власти рассказали о планах благоустройства Серебряного бора в Кемерове

В администрации областного центра рассказали о предстоящем преображении Серебряного бора.Будут ли проводить благоустройство Серебряного бора в Рудничном районе Кемерова? С этим вопросом горожане обратились к мэру.
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