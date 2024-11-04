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Оригинальный салат «Юлия». Яркое блюдо на праздничный стол из банальной свеклы

Оригинальный салат «Юлия». Яркое блюдо на праздничный стол из банальной свеклы

Салат из свеклы — это одно из традиционных блюд русской и восточноевропейской кухни. Свекла, как основной ингредиент, обладает не только ярким цветом и сладким вкусом, но и множеством полезных свойств, которые делают её незаменимой в рационе.

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