На фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут, как продвигать себя в соцмедиа

На открытой лекции «Новая профессия: блогер» расскажут, как стать успешным блогером, создавать интересный контент, продвигать себя и свой бизнес в социальных сетях, а также правильно выбрать налоговый режим.
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