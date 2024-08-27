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  • dverry garry
    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...
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На фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут, как продвигать себя в соцмедиа

На фестивале «Территория будущего. Москва 2030» расскажут, как продвигать себя в соцмедиа

На открытой лекции «Новая профессия: блогер» расскажут, как стать успешным блогером, создавать интересный контент, продвигать себя и свой бизнес в социальных сетях, а также правильно выбрать налоговый режим.

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