Депутат Туров прокомментировал тестирование мигрантов на знание русского языка в школах

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. В России вступает в силу новое обязательное требование к детям мигрантов: они обязаны будут пройти тестирование на знание русского языка, прежде чем быть зачисленными в школу.
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