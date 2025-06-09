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Нилов назвал справедливой идею об уравнении контрактников и кадровых военных

Нилов назвал справедливой идею об уравнении контрактников и кадровых военных

Депутаты Госдумы из разных фракций предложили разрешить добровольцам, участвовавшим в спецоперации, пользоваться услугами и лечебными ресурсами профильных военно-медицинских организаций после завершения действия контракта.

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