Нилов назвал справедливой идею об уравнении контрактников и кадровых военных

Депутаты Госдумы из разных фракций предложили разрешить добровольцам, участвовавшим в спецоперации, пользоваться услугами и лечебными ресурсами профильных военно-медицинских организаций после завершения действия контракта.
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