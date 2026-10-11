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Собянин сообщил об 11 сбитых дронах на подлете к Москве

Собянин сообщил об 11 сбитых дронах на подлете к Москве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 дронов украинских боевиков, летевших на Москву.

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