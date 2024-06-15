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Стангрит − об уходе с «Матч ТВ»: «Там руководитель не шарил в боксе. Он начал обсуждать бой Конора и Мейвезера, сказав, что Макгрегор мог победить»

«У меня были личные беседы с руководством. Это одна из причин, почему я ушел с «Матч ТВ». Потому что туда пришел человек, который не шарит в боксе.

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