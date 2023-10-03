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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Зубков: «После Суперкубка все думали, что будем теперь всех побеждать»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков назвал причины поражения в первом матче сезона с «Уралмашем» (70:75). – Тяжело что-то сказать.

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