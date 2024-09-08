Экономист Потрясаева: маркетплейсы используют синдром упущенной выгоды

Осень — традиционное время для больших распродаж в ритейле и на маркетплейсах. Для большинства из нас лето — это маленькая жизнь, и с его окончанием хочется проводить больше времени дома, создавать домашний уют и окружать себя теплыми вещами.
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