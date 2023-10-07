В Твери инспекторы ГИБДД навестили воспитанников детского сада

Дорожные полицейские встретились с воспитанниками детского сада № 108 областного центра. В ходе встречи офицеры напомнили детям требования Правил дорожного движения, объяснили, где и как правильно переходить проезжую часть, рассказали о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать во время движения.