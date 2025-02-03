В ДТП на перекрестке улиц Волкова и Металлургов в Туле пострадали два человека

Подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля каршеринга, случившегося утром 3 февраля на перекрестке улиц Волкова и Металлургов в Туле, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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