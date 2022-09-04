Сала с крабовыми палочками, рисом и кукурузой

Сегодня мы принимали у себя дома гостей, так хорошо посидели. Накрыли стол. На столе были маринованые грибы, картошечка, малосольная селёдка, нарезка, в общем много что еще, но в центре был салат из крабовых палочек, хочу поделиться с вами рецептом.