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Сала с крабовыми палочками, рисом и кукурузой

Сала с крабовыми палочками, рисом и кукурузой

Сегодня мы принимали у себя дома гостей, так хорошо посидели. Накрыли стол. На столе были маринованые грибы, картошечка, малосольная селёдка, нарезка, в общем много что еще, но в центре был салат из крабовых палочек, хочу поделиться с вами рецептом.

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