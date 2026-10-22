Обсуждение вызвали видеозаписи с погибшими нерпами, появившиеся в последние дни в интернете. Однако специалист отметил, что речь пока идёт лишь об единичных случаях, а не о массовой гибели животных.
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