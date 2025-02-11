Эрдоган: Израиль должен компенсировать Палестине нанесенный ущерб

Правительство Израиля должно возместить Палестине ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Малайзии по итогам переговоров с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом, передает ТАСС.
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