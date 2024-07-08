🧑⚖️ В Севастополе будут судить мужчину, который осквернил Вечный огонь Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля.
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🧑⚖️ В Севастополе будут судить мужчину, который осквернил Вечный огонь Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля.