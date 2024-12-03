В России предложили сажать за коррупцию на 25 лет

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Виталий Бородин направил в Государственную думу обращение, в котором предложил рассмотреть возможность ужесточение статей УК РФ о получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает Telegram-канал SHOT .