В России предложили сажать за коррупцию на 25 лет

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Виталий Бородин направил в Государственную думу обращение, в котором предложил рассмотреть возможность ужесточение статей УК РФ о получении взятки, даче взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщает Telegram-канал SHOT .
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