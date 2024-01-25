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Стартовали глобальные продажи смартфонов Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G Компания Xia...

Стартовали глобальные продажи смартфонов Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G Компания Xia...

Стартовали глобальные продажи смартфонов Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5GКомпания Xiaomi объявила о старте продаж смартфонов Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G, отличающихся продвинутыми камерами, яркими AMOLED-дисплеями, производительными чипами и поддержкой работы в сотовых сетях пятого поколения.

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