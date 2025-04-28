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Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции "Поток"

Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции "Поток"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Большинство бойцов спецназа "Ахмат", которые принимали участие в операции "Поток" по освобождению Суджи в Курской области, сейчас проходят лечение, сообщил в беседе с ТАСС замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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