Алаудинов рассказал о состоянии здоровья участников операции "Поток"

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Большинство бойцов спецназа "Ахмат", которые принимали участие в операции "Поток" по освобождению Суджи в Курской области, сейчас проходят лечение, сообщил в беседе с ТАСС замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.