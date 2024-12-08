Час Фриман, бывший помощник министра обороны США, заявил о необходимости многоуровневых переговоров для разрешения кризиса на Украине, поддержав мнение главы МИД России Сергея Лаврова о многостороннем подходе к конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии