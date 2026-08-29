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Джанашия считает, что Батракова должны выпустить в матче «Галатасарай» — «Гезтепе»

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном дебюте хавбека «Галатасарая» Алексея Батракова в 3-м туре турецкой Суперлиги в матче против «Гезтепе».

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