Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном дебюте хавбека «Галатасарая» Алексея Батракова в 3-м туре турецкой Суперлиги в матче против «Гезтепе».
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