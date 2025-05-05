Том Фелтон присоединился к новому сериалу по “Гарри Поттеру”Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя во франшизе “Гарри Поттер”, присоединился к съемочной команде нового сериала по мотивам литературного цикла Джоан Ролуинг, над которым в данный момент работает HBO.