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Том Фелтон присоединился к новому сериалу по “Гарри Поттеру”

Том Фелтон присоединился к новому сериалу по “Гарри Поттеру”

Том Фелтон присоединился к новому сериалу по “Гарри Поттеру”Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя во франшизе “Гарри Поттер”, присоединился к съемочной команде нового сериала по мотивам литературного цикла Джоан Ролуинг, над которым в данный момент работает HBO.

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