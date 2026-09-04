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Царьград

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Экс-замглавы Полиции Армении обвинен в стрельбе по людям в 2008 году

Экс-замглавы Полиции Армении обвинен в стрельбе по людям в 2008 году

Уголовное преследование бывшего заместителя начальника Полиции Армении Григора Григоряна начато в рамках расследования дела «1 марта».

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