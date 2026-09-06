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Регионы России

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Ученые из Google Research создали полный коннектом взрослого самца плодовой мушки

Ученые из Google Research создали полный коннектом взрослого самца плодовой мушки

Работа заняла около 10 лет. Для создания карты мозг и тело мух были разделены на миллионы тонких срезов, изученных с помощью электронной микроскопии.

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