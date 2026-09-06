Ученые из Google Research создали полный коннектом взрослого самца плодовой мушки

Работа заняла около 10 лет. Для создания карты мозг и тело мух были разделены на миллионы тонких срезов, изученных с помощью электронной микроскопии.
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