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Как с первого взгляда понять, уж или ядовитая гадюка перед вами, на что нужно смотреть

Как с первого взгляда понять, уж или ядовитая гадюка перед вами, на что нужно смотреть

Как с первого взгляда понять, уж или ядовитая гадюка перед вами, на что нужно смотреть Алёна ЮрьеваС приходом теплых дней начинается период активности змей — именно сейчас пресмыкающиеся покидают укрытия в поисках партнера для размножения.

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