Как с первого взгляда понять, уж или ядовитая гадюка перед вами, на что нужно смотреть Алёна ЮрьеваС приходом теплых дней начинается период активности змей — именно сейчас пресмыкающиеся покидают укрытия в поисках партнера для размножения.