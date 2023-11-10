А.И. Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по информации о жестоком избиении девушки в Москве

В эфире федеральной программы сообщалось, что в Москве мужчина-бодибилдер избил свою девушку, и, угрожая ей убийством, запретил открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов, удерживал ее в квартире.
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