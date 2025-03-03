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В МИД РФ возмутились из-за требований извинений за исполнение «Катюши»

В МИД РФ возмутились из-за требований извинений за исполнение «Катюши»

Требование администраторов фестиваля в Кишинева к израильским исполнителям, спевшим «Катюшу» на иврите, извиниться, возмутило официального представителя МИД РФ Марию Захарову, заявила она 3 марта в своем Telegram-канале.

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