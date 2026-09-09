В ЕС отклонили иск Венгрии против использования активов России для нужд ВСУ

Суд Евросоюза отклонил иск Венгрии, оспаривавшей выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов.
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