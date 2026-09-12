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Скончался почётный гражданин Читинского района Анатолий Скрылёв

Скончался почётный гражданин Читинского района Анатолий Скрылёв

Накануне, 10 сентября 2026 года, ушёл из жизни Анатолий Георгиевич Скрылёв — учитель, спортсмен, общественный деятель, более 60 лет отдавший Маккавеевской школе.

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