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Задачи определены: главное о встрече Путина с новым составом Правительства

Задачи определены: главное о встрече Путина с новым составом Правительства

Владимир Путин накануне вечером встретился в Кремле с новым составом правительства. Президент призвал министров серьезно отнестись к реализации намеченных планов и добавил, что перед Кабмином стоит много задач.

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