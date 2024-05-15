Задачи определены: главное о встрече Путина с новым составом Правительства

Владимир Путин накануне вечером встретился в Кремле с новым составом правительства. Президент призвал министров серьезно отнестись к реализации намеченных планов и добавил, что перед Кабмином стоит много задач.
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