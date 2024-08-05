Neuralink вживила мозговой чип второму пациенту

По словам владельца стартапа Илона Маска, Neuralink успешно имплантировала второму пациенту устройство, разработанное для того, чтобы дать парализованным пациентам возможность общаться и перемещаться с помощью одних лишь мыслей, сообщает Guardian.
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