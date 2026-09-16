Япония зафиксировала рост экспорта на 19,3% в августе 2026 года

Поставки в Китай выросли на 20,6%, в страны АСЕАН — на 22,3%, в США — на 24,9%, в государства Европейского союза — на 11%, во Вьетнам — на 8,8%.
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