С начала года ВСУ атаковали гражданские объекты в Запорожье более 800 раз

В 2024 году украинские боевики свыше 800 раз наносили удары по гражданским объектам в Запорожье. Такую информацию предоставил руководитель регионального управления МЧС России Дмитрий Кучерков на праздновании Дня спасателя.
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