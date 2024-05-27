Россия готова помочь Армении в ликвидации последствий непогоды

В связи с ситуацией из-за сильных ливней с грозами российское Минобороны готово оказать помощь в ликвидации последствий наводнения и селей в Армении, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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