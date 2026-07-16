Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

СК возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области, в котором находился главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.

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