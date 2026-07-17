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Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта

Европейцы бунтуют: девять стран ЕС выступили против снятия санкций с российского спорта

Эстония, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция направили письмо еврокомиссару по спорту с призывом прекратить финансирование организаций, допустивших россиян и белорусов к соревнованиям.

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