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Патриарх Кирилл представил к ордену митрополита Вениамина в день 55-летия

Патриарх Кирилл представил к ордену митрополита Вениамина в день 55-летия

Сегодня митрополит Вениамин отмечает день рождения. В честь этой даты его уже поздравили патриарх Кирилл и Александр Лукашенко16 сентября свой день рождения отмечает патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин.

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