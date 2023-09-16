Патриарх Кирилл представил к ордену митрополита Вениамина в день 55-летия

Сегодня митрополит Вениамин отмечает день рождения. В честь этой даты его уже поздравили патриарх Кирилл и Александр Лукашенко16 сентября свой день рождения отмечает патриарший экзарх всея Белоруссии митрополит Минский и Заславский Вениамин.