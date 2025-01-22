SUSANIN
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SUSANIN

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В Ижевске прошли рейды среди бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт

В Ижевске прошли рейды среди бывших мигрантов, не вставших на воинский учёт

Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года следователи военного следственного отдела СК России по Ижевскому гарнизону вместе с сотрудниками военкомата Удмуртии провели рейды для выявления бывших мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт.

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