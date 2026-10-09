Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 3 по 9 октября

С 3 по 9 октября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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