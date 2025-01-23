Отказ Путина от мира: инсайд о секретном разговоре с Трампом

По данным источника Telegram-канала INSIDER-T, состоялся неформальный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в ходе которого последний отказался от предложенных вариантов мирного урегулирования конфликта.
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