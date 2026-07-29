«ПСЖ» мстит «Реалу», у ЦСКА новый вратарь, а «Спартаку» отказали. Трансферы и слухи дня

«Зенит» может перехватить игрока у «Краснодара». А Винисиус Жуниор не уедет из Мадрида этим летом? Ещё целый месяц едва ли не главной темой дня будут оставаться трансферы и инсайды о возможных переходах игроков в летнее окно.
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