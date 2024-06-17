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"Солнцепеки" целыми полями выжигают боевиков ВСУ под Соледаром

"Солнцепеки" целыми полями выжигают боевиков ВСУ под Соледаром

Александр Река/ТАСС Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" навевают ужас на боевиков ВСУ. Причиной тому служит разрушительная мощь боевых машин, которые бьют не по конкретной цели, а накрывают сразу огромный участок земли.

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