"Солнцепеки" целыми полями выжигают боевиков ВСУ под Соледаром

Александр Река/ТАСС Тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" навевают ужас на боевиков ВСУ. Причиной тому служит разрушительная мощь боевых машин, которые бьют не по конкретной цели, а накрывают сразу огромный участок земли.
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