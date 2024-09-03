Жизнь продолжается с профессией.

Доброжелательность, общительность, позитивный настрой, умение завоевывать доверие покупателей. Это основные штрихи к портрету современного работника торговли, каковым, без сомнения, является Надежда Косько.
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