Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента США

Накопившиеся до критического объема маловразумительные высказывания президента США все чаще заставляют поверить в то, что упреждающе сданный Дональдом Трампом тест на вменяемость, дабы отвести подозрения в прогрессирующем старческом маразме, есть не что иное, как ловкая подтасовка.