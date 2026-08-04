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NewsOne

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Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента США

Мир с беспокойством наблюдает за неадекватным поведением президента США

Накопившиеся до критического объема маловразумительные высказывания президента США все чаще заставляют поверить в то, что упреждающе сданный Дональдом Трампом тест на вменяемость, дабы отвести подозрения в прогрессирующем старческом маразме, есть не что иное, как ловкая подтасовка.

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