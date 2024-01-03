НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

«Зенит» выплатит 5 млн евро наличными за Нино. Переход защитника «Флу» в «Ноттингем» сорвался (Itatiaia)

«Зенит» выплатит 5 млн евро наличными за Нино. Переход защитника «Флу» в «Ноттингем» сорвался (Itatiaia)

Как отмечает Itatiaia, российский клуб согласился выплатить около 27 миллионов реалов за 26-летнего игрока обороны сборной Бразилии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх